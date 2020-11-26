Министерство финансов покрыло дефицит бюджета из-за дополнительных расходов при поддержке бизнеса и населения.

Ленобласть получила более 100 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации. Средства пойдут на покрытие дефицита бюджета. Деньги понадобились из-за дополнительных расходов по борьбе с коронавирусом, а также для поддержки населения и бизнеса.

За 10 месяцев на победу над COVID-19 потратили 7,9 миллиардов рублей. Из них 4,9 поступили из федерального бюджета. Большая часть выделенных средств ушла на покупку оборудования, а также развертывания коек для пациентов с китайским вирусом. На нужды заболевших потратили 2,2 миллиарда рублей.