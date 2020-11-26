В Высоцке завершили капитальный ремонт школьного стадиона стоимостью 13 млн рублей

Обновленный спортивный объект теперь имеет специальное покрытие, беговые дорожки, зоны для игры в баскетбол, волейбол и футбол.

На церемонию открытия обновленного стадиона приехал Евгений Шестаков, бывший глава администрации Высоцкого поселения, который приложил немало усилий для обновления спортивного объекта.

Капитальный ремонт стадиона начался в сентябре этого года при поддержке государственной программы «Современное образование Ленинградской области». Всего на строительные работы и закупку спортинвентаря было затрачено 13 млн рублей.