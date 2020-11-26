В Законодательное Собрание Ленобласти был направлен новый законопроект, который должен урегулировать проблемы утилизации отходов.

Информация появилась у портала Online47. В ЗСК области документ поступил 26 ноября. С большой вероятностью законопроект будет принят депутатами в самое ближайшее время.

Проблема обращения с отходами особенно остро стоит в регионе. Об этом часто в последнее время говорит глава региона Александр Дрозденко. На сегодняшний день в крае 998 мест нелегальных свалок, по 15-ти из которых уже заведены уголовные дела.