Гречка и сахар в России подорожали за год в несетевой рознице, крупные сети держали цены

Крупы, мука и сахар весной 2020 года в России были объектом активного спроса на фоне распространения коронавируса, к концу года отдельные бакалейные товары в рознице подорожали до 50% — в основном в несетевых магазинах, тогда как крупные торговые сети смогли удержать цены.

Согласно данным Росстата, гречневая крупа-ядрица к 23 ноября подорожала с начала года на 39,2%, а сахар-песок — на 66,7%. Потребительские цены на рис выросли на 12,9%, пшеничная мука и макаронные изделия из неё подорожали меньше — на 11,8%, и на 6,8%. Эта динамика нашла отражение в статистике по несетевой рознице, тогда как сетевой торговле удалось удержать рост цен.

«Больше всего за год подорожали гречка и сахар, а меньше всего — пшеничная мука и макароны», — сообщили в IT-компании «Эвотор» по итогам анализа средних цен на ряд бакалейных товаров в несетевой рознице в октябре по сравнению с октябрём прошлого года.

В частности, гречка (ядрица, вес 900 граммов) подорожала на 53%, средняя цена на сахар-песок весом 900 граммов выросла на 34%. Килограмм пшеничной муки за год стал стоить дороже на 9%, на столько же выросла средняя цена на макароны (спагетти, 500 граммов), подсчитали эксперты.

Между тем, в сетевых магазинах крупных российских регионов, а также в Москве и Санкт-Петербурге цены на вышеперечисленные товары с октября прошлого года по октябрь текущего года иногда даже снижались, следует из данных Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз»).

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Так, гречневая крупа подорожала в среднем на 7 рублей, до 92 рублей за килограмм, но килограмм сахара упал в цене до 79 рублей с 85,1 рубля, а муки — до 48 рублей с 48,3 рубля, сообщил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. Он также добавил, что средняя цена одного килограмма макарон в рознице в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных регионах снизилась до 129,9 рубля со 131 рубля.