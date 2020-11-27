Австрийская деревня Fucking решила сменить название из-за туристов

Деревня Фуккинг (Fucking) в Верхней Австрии решила сменить название из-за неудобств, которые туристы доставляют местным жителям.

С 1 января 2021 года деревня получит новое название — Fugging. Решение уже принял местный совет, сообщает телеканал oe24.

Австрийская деревня стала известна после многочисленных упоминаний в СМИ и соцсетях. Множество туристов приезжают туда, чтобы сфотографироваться с табличкой с названием населенного пункта. К тому же ее много раз воровали, что указатель пришлось залить в бетон и приварить к опоре.