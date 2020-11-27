В Шлиссельбурге капитально отремонтируют стадион «Водник»

Отремонтировать стадион на Октябрьской улице в Шлиссельбурге было поручено Александром Дрозденко во время рабочей поездки в город еще в августе этого года.

До января планируется разработать проектную документацию на капремонт стадиона и получить положительное заключение экспертизы. После будет объявлен конкурс на ремонтные работы, которые пройдут в два этапа. Сначала отремонтируют футбольное поле и беговые дорожки, трибуны и ограждение, затем — детскую спортивную площадку, административное здание и сети инженерно-технического обеспечения.

Все работы должны быть завершены в течение 20 месяцев, стоимость проекта — 49,5 млн рублей.