На аукционе начальная стоимость здания оценивалась в 190 млн.

Исторический особняк Серебряковой площадью 2,4 тысяч квадратных метров ушел с молотка. Его приобрел Европейский университет за 250 млн рублей. Начальная стоимость лота была 190 млн, но из четырех заявок именно университет предложил наибольшую сумму.

По словам главы департамента продаж Российского аукционного дома Натальи Кругловой, продажа исторического здания по такой цене — большая редкость. Подобные особняки в Петербурге трудно приспособить под современное пользование. На данный момент это рекорд — крупнейшая сделка 2020 года.