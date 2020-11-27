Введенные из-за COVID-19 ограничения в школах и детсадах могут продлить до 2022 года

Роспотребнадзор предложил продлить санитарные правила по работе школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года. Об этом следует из проекта постановления главы ведомства Анны Поповой.

Изначально прописанные в документе правила должны были действовать до 1 января 2021 года. Согласно им в школах и детсадах запрещается проведение массовых мероприятий. А расписание уроков и занятий составлены так, чтобы свести к минимуму контакты между детьми. Кроме того, за каждым классом закреплялся свой кабинет. Теперь эти правила могут продлить уже до 2022 года.