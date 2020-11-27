В Ленобласти пройдет акция «Донорская суббота»

В последние выходные ноября в крае состоится день донора. Желающих сдать кровь будут ждать в четырех филиалах Центра крови Ленинградской области.

Акция пройдет 28 ноября в нескольких крупных населенных пунктах – в Санкт-Петербурге, Выборге, Гатчине и в Тосно.

Требования к донорам останутся без изменений — желающие сдать кровь должны быть старше 18 лет, весить больше 55 кг и не иметь хронических заболеваний.

После процедуры доноров традиционно напоят сладким чаем, дадут справку на двухдневный отпуск и поддержат компенсационной выплатой.