Жителей Ленобласти предупредили об ограничениях движения на трассах из-за ремонтных работ.

В воскресенье, 29 ноября, движение на федеральных трассах Ленобласти будет ограничено из-за ремонтных работ. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В частности, движение транспорта ограничат на участках Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия, М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора, А-114 «Вологда – Тихвин».