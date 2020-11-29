Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил женщин с Днем матери, пожелав им здоровья, счастья и семейного благополучия.

29 ноября в России традиционно отмечается День матери. В этот праздник глава Ленобласти Александр Дрозденко обратился с поздравлением ко всем ленинградским женщинам, сообщает официальный сайт регионального правительства.

«Низкий поклон всем мамам и бабушкам за неустанный труд, великое терпение, удивительную мудрость и душевную щедрость! От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть ваша жизнь будет наполнена вниманием и заботой близких и дорогих людей», — сказал губернатор.

Напомним, в Ленинградской области матерям, родившим первого ребенка, положены ежемесячные федеральные (10 000 рублей) и региональные (5000 рублей) выплаты. За третьего ребенка женщинам положена выплата в размере 10 642 рубля — она также начисляется каждый месяц.