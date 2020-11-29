«Госуслуги» будут помогать судебным приставам искать должников

Новая функция в едином портале госуслуг будет действовать в автоматическом режиме. Уведомления будут приходить сразу после входа в свой профиль.

По информации издания «Российская газета», премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил дополнительные возможности на портале «Госуслуги». Это нововведение вызвано необходимостью упростить информирование лиц, которым предписано погасить долги по алиментам, административным штрафам, налогам. Быстрая передача извещений позволит избежать негативных последствий, связанных с дополнительными взысканиями и ограничением выезда за границу.