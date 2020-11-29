По прогнозам синоптика Валерия Малинина, на Новый год в Санкт-Петербурге будет та же погода, что и в ноябре.

Доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин рассказал, ждать ли петербуржцам снега на Новый год. Об этом пишет «КП Санкт-Петербург».

По его прогнозам, в праздничные дни в городе сохранится пограничная температура — приблизительно та же, что и в конце ноября. При этом совсем без снега горожанам Новый год встречать не придется — он выпадет, однако может быстро растаять из-за теплой погоды.