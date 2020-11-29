Мясников рассказал, какой вред здоровью могут нанести наушники.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, чем опасны наушники. По его словам, они могут нанести серьезный вред слуху — причем в этом плане опасны как вакуумные, так и накладные девайсы.

«Не бывает безопасных наушников. Безопасно — это 80 децибел, а в наушниках может быть и 100, и 120», — заявил медик.

Мясников подчеркнул, что слух начинает постепенно ухудшаться у тех, кто пользуется наушниками три-четыре года подряд.