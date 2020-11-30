Видео: задержаны цыгане, обворовывавшие пенсионеров в Ленобласти

В Ленинградской области задержаны трое цыганок и один цыган в возрасте 31-51 года. Все задержанные – уроженцы Тверской области.

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По данным следствия, задержанные причастны к кражам из квартир пенсионеров в Ленобласти. Постоянно в Тосно проживает лишь 45-летняя задержанная. Остальные приезжали в регион для совершения краж.

Группу задержали по горячим следам после очередного преступления в Киришах. Жертвой кражи стала 83-летняя женщина. Она 26 ноября впустила в квартиру людей, которые якобы искали учителей для выдачи им соцвыплат.

Пока один из мошенников отвлекал пенсионерку, его подельники украли 60 тысяч рублей. По версии следствия, задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям.