Школьники Ленобласти поучаствуют в онлайн-олимпиаде, посвященной безопасности дорожного движения

Участникам достанутся памятные награды.

Ученики начальных классов Ленобласти могут поучаствовать во Всероссийской онлайн-олимпиаде в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отвечать на вопросы нужно до 11 декабря на платформе Учи.ру.

Итоги подведут 12 декабря. Участникам достанутся памятные призы. В заданиях затрагиваются темы, которые необходимо знать школьникам. Ученики смогут проверить себя в роли пешехода, водителя велосипеда или пассажира транспортного средства.