Грядущие увольнения могут испортить новогодние праздники многим жителям Санкт-Петербурга. Эксперт рассказала, с чем это связано.

В преддверии Нового года жители Санкт-Петербурга готовятся не только к отдыху и праздничному веселью, но и к череде массовых увольнений. Об этом рассказала HR-консультант Галина Бобкова, пишут «Невские Новости».

По ее словам, ближе к Новому году с частью сотрудников распрощаются в первую очередь те компании, чьи дела стали совсем плохи из-за коронавирусного кризиса. Преимущественно работников будут предупреждать заранее, чтобы расстаться с ними мирным путем.