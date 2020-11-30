На 74-м году жизни скончался основатель популярного бренда «Б.Ю. Александров». Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

В понедельник, 30 ноября, не стало президента «Ростагроэкспорта» и основателя популярного бренда сырков «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова. О печальном событии сообщили в пресс-службе Российского союза предпринимателей молочной отрасли.

Причиной смерти стал коронавирус: бизнесмен заразился инфекцией еще в начале ноября. 23 ноября его госпитализировали в тяжелом состоянии, какое-то время он находился на аппарате ИВЛ. Александров умер в возрасте 73 лет.

Самым известным брендом, которые производили его компании, стали глазированные сырки «Б. Ю. Александров»: о них даже пели исполнители RSAC, Booker и «Комсомольск».