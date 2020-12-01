Стоимость ритуальных услуг в России может упасть после принятия законопроекта, направленного на борьбу с теневым бизнесом.

В России могут подешеветь ритуальные услуги. Это произойдет в том случае, если будет принят внесенный в Госдуму законопроект, пишет «Парламентская газета».

Как пояснил автор инициативы, член комитета нижней палаты по транспорту и строительству Антон Жарков, проект призван усилить государственный контроль в похоронном деле, исключить коррупцию и обезопасить родственников усопших от мошенников. В частности, в документе предлагается возложить на регионы обязанности по содержанию кладбищ. Также в случае принятия законопроекта на рынке ритуальных услуг позволят работать лишь тем конторам, которые заключили договор с органами местного самоуправления.