Медики Ленобласти выявляют ВИЧ на ранних стадиях

Количество пациентов, которым поставили диагноз на поздних сроках, сократилось в регионе с 30,8 до 21,9 %. Таких показателей удалось достичь благодаря тестированию в районах

Центр СПИД Ленобласти обеспечивает кабинеты инфекционных заболеваний межрайонных больниц всеми необходимыми расходными материалами, в том числе и экспресс-тестами. Также в районах проводятся акции экспресс-тестирования на ВИЧ. Тесты для населения проводятся в течение 10 минут бесплатно и конфиденциально. Расписание акций можно посмотреть на сайте.

С начала 2020 года в Ленобласти зарегистрирован 541 новый случай заражения ВИЧ-инфекцией.

Почти половина заразившихся — 40% — люди в возрасте 30–39 лет. Еще 31,5% — в возрасте 40–49 лет, 11,5% – в 50–59 лет. Всего в Ленобласти с лабораторно подтвержденным диагнозом ВИЧ-инфекция живут около 18 тыс. человек: 11 243 находятся под диспансерным наблюдением в региональном центре СПИД, из них 8,4 тыс. получают антиретровирусную терапию.