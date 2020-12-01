Показатель увеличен втрое: 167 свалок ликвидировали в Ленобласти в ноябре

В ноябре в Ленобласти вывезено почти 8 тыс. кубических метров мусора, что в три раза больше октябрьского показателя.
Всего в ноябре комитетом Госэконадзора было проведено 92 надзорных мероприятия, возбуждено 52 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму 4 063 700 рублей.
Особо стоит отметить ликвидацию свалок в Кавголовском лесничестве — 800 кубометров отходов, а также в поселке Пудость Гатчинского района — 1000 кубометров мусора.
Отметим, что всего с начала 2020 года лесными инспекторами проведено более 36 тысяч патрулирований. В ходе рейдов, которые проводятся совместно с сотрудниками полиции и арендаторами лесных участков лесные инспекторы выявили более 900 нарушений, в настоящее время возбуждено более 650 административных дел, наложено штрафов на сумму больше 127,8 млн руб.
Напомним, что ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти построят три новых завода полного цикла по переработке мусора «в ноль» (с нулевым объемом отходов после переработки). Предприятия будут перерабатывать 960 тысяч тонн мусора в 24 фракции сырья и топлива. Также в регионе разработаю единый стандарт накопления отходов.