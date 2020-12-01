Показатель увеличен втрое: 167 свалок ликвидировали в Ленобласти в ноябре

В ноябре в Ленобласти вывезено почти 8 тыс. кубических метров мусора, что в три раза больше октябрьского показателя.

Всего в ноябре комитетом Госэконадзора было проведено 92 надзорных мероприятия, возбуждено 52 дела об административных правонарушениях и наложено штрафов на общую сумму 4 063 700 рублей.

Особо стоит отметить ликвидацию свалок в Кавголовском лесничестве — 800 кубометров отходов, а также в поселке Пудость Гатчинского района — 1000 кубометров мусора.

Отметим, что всего с начала 2020 года лесными инспекторами проведено более 36 тысяч патрулирований. В ходе рейдов, которые проводятся совместно с сотрудниками полиции и арендаторами лесных участков лесные инспекторы выявили более 900 нарушений, в настоящее время возбуждено более 650 административных дел, наложено штрафов на сумму больше 127,8 млн руб.

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Напомним, что ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти построят три новых завода полного цикла по переработке мусора «в ноль» (с нулевым объемом отходов после переработки). Предприятия будут перерабатывать 960 тысяч тонн мусора в 24 фракции сырья и топлива. Также в регионе разработаю единый стандарт накопления отходов.