В среду в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег с дождем. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах.

Петербуржцам рассказали, какую погоду ожидать в среду, 2 декабря. По прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», этот день выдастся облачным для Северной столицы.

Также ожидаются осадки — дождь с мокрым снегом. Южный и юго-западный ветер поднимется до 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью опустится до -1…+1 градуса, днем поднимется до 0…+2 градуса. Атмосферное давление будет постепенно расти.

Автомобилистам синоптики рекомендуют проявить особую бдительность на дорогах — ночью и утром там может быть гололед.