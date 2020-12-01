В Афганистане совершено покушение на российских дипломатов

В городе Кабул, столице Афганистана взорвался автомобиль российских сотрудников дипмиссии.

Теракт произошёл 1 декабря. На участке одной из трасс было заложено самодельное взрывное устройство. Как сообщает МИД РФ, дипломаты остались в живых, но получили контузию и мелкие раны.

«По предварительной оценке, объектом атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан», — сообщили пострадавшие дипломаты.

МИД РФ потребовал от властей Афганистана провести расследование случившегося.