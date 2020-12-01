Отключение электроэнергии в Гатчинском районе довело до уголовного дела

Сразу два уголовных дела — за самоуправство о мошенничество завели в Гатчинском районе.

Прокуратура края 1 декабря сообщило о проверке Товариществе собственников недвижимости «Дони», по результатам которой были возбуждены уголовные дела.

«На территории ТСН «Дони» в 2020 году членами правления ТСН систематически осуществлялось прекращение подачи электроэнергии, несмотря на то, что на территории товарищества постоянно проживают более 800 человек», — рассказали в надзоре и добавили, что правление, между тем, ежегодно собирало деньги на реконструкцию сетей, но сами работы не проводились. Земля же продолжала продаваться, что вело к появлению новых абонентов», — уточнили в прокуратуре.

Жалобы от жителей садоводства начались еще весной этого года. Руководители ТСН тогда ссылались на нехватку мощностей трансформаторной будки.