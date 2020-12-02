На Васильевском острове из-под земли забил фонтан воды

Вода поднималась до уровня третьего этажа.
По информации очевидцев в социальных сетях, ночью 2 декабря на Васильевском острове прорвало трубу с горячей водой.
Отмечается, что напор воды доставал до третьего этажа здания. Прибывшие через 20 минут аварийные службы отключили воду.
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Специалисты устраняют аварию, разбираются в причинах произошедшего.