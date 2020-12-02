Санавиация за сутки семь раз вылетала к пострадавшим в Ленобласть

В последний день осени, 30 ноября, вертолеты санитарной авиации совершили 14 вылетов в 6 регионах страны, из них семь пришлось на Ленобласть.

Как сообщает Национальная служба санавиации, в Ленобласти два борта летали практически круглые сутки, возвращаясь на базу только для дозаправки. Помощь санавиации понадобилась малышу с нейрохирургической патологией, пострадавшим в ДТП, двоим пациентам с инфарктом миокарда.