Санавиация за сутки семь раз вылетала к пострадавшим в Ленобласть

В последний день осени, 30 ноября, вертолеты санитарной авиации совершили 14 вылетов в 6 регионах страны, из них семь пришлось на Ленобласть.
Как сообщает Национальная служба санавиации, в Ленобласти два борта летали практически круглые сутки, возвращаясь на базу только для дозаправки. Помощь санавиации понадобилась малышу с нейрохирургической патологией, пострадавшим в ДТП, двоим пациентам с инфарктом миокарда.
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