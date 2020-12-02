В плену зловония: жители Светогорска жалуются на неприятный запах от местного завода

Жители Светогорска Выборгского устали терпеть неприятный запах, исходящий от градообразующего целлюлозно-бумажного комбината. Специалисты государственной экологической инспекции Ленобласти говорят, что все в норме.
Два года назад местные жители даже создали петицию в интернете, адресовав ее федеральным властям.
Жители Светогорска связывают возникшую ситуацию с нежеланием руководства завода вкладывать деньги в очистные сооружения, фильтрацию и очистку отходящего воздуха. Однако ежеквартальные замеры экологов показывают, что все в норме. Но обоняние горожан говорит об обратном. Следующий выезд по проведению замеров в Светогорске запланирован на 7 декабря.
Как пишет “Российская газета”, решить эту проблему могло бы федеральное регулирование проблемы неприятного запаха: сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который вводит термин «запах» как часть воздуха и устанавливает нормативы по этому критерию. Но до его принятия регионы не хотят брать на себя ответственность, хотя имеют для этого все полномочия.