В плену зловония: жители Светогорска жалуются на неприятный запах от местного завода

Жители Светогорска Выборгского устали терпеть неприятный запах, исходящий от градообразующего целлюлозно-бумажного комбината. Специалисты государственной экологической инспекции Ленобласти говорят, что все в норме.

Два года назад местные жители даже создали петицию в интернете, адресовав ее федеральным властям.

“Экологическая обстановка в городе всегда была, мягко говоря, неблагоприятной — производство сопровождается выбросом в атмосферу загрязняющих веществ, вредных для здоровья и обладающих неприятным запахом. Эти выбросы крайне негативно влияют на природу нашего города, а также на здоровье его жителей”, — говорится в петиции.

Жители Светогорска связывают возникшую ситуацию с нежеланием руководства завода вкладывать деньги в очистные сооружения, фильтрацию и очистку отходящего воздуха. Однако ежеквартальные замеры экологов показывают, что все в норме. Но обоняние горожан говорит об обратном. Следующий выезд по проведению замеров в Светогорске запланирован на 7 декабря.

Вам будет интересно «Мед-Экология», на которую жаловались из-за запаха, прекращает работу в Мурино Предприятие «Мед-Экология» в Мурино уведомило собственника земельного участка о расторжении договора аренды из-за приостановки производственной деятельности. Деятельность организации приостановлена на 90 суток... 30.10.2020 295

Как пишет “Российская газета”, решить эту проблему могло бы федеральное регулирование проблемы неприятного запаха: сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который вводит термин «запах» как часть воздуха и устанавливает нормативы по этому критерию. Но до его принятия регионы не хотят брать на себя ответственность, хотя имеют для этого все полномочия.