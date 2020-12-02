В Ленобласти выявили 209 новых зараженных коронавирусом 2 декабря

За последние сутки в России выявлено 25 345 случаев COVID-19 в 85 регионах.

За сутки зафиксирован 589 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 41 053 человека.

Динамика заболевания по городам и регионам:

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: