В Ленобласти выявили 209 новых зараженных коронавирусом 2 декабря

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

За последние сутки в России выявлено 25 345 случаев COVID-19 в 85 регионах.

За сутки зафиксирован 589 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 41 053 человека.

Динамика заболевания по городам и регионам:

DKYlbav8zxk

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.
Автор