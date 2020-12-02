В Ленобласти выявили 209 новых зараженных коронавирусом 2 декабря

За последние сутки в России выявлено 25 345 случаев COVID-19 в 85 регионах.
За сутки зафиксирован 589 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 41 053 человека.
Динамика заболевания по городам и регионам:
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Приозерский, Тихвинский, Тосненский, Выборгский и Гатчинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Лужский и Сланцевский районы и округ Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.