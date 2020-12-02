Фотомодель Судакова в суде признала, что нанесла мужу смертельную рану

Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова признала в суде, что нанесла своему мужу удар ножом, отчего он скончался в больнице, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Судаковой предъявлено обвинение, вину она признала», — говорится в сообщении пресс-службы.

По решению суда фотомодель арестована на два месяца.

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В отношении 25-летней жительницы Московской области возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что Судакова нанесла удар ножом в грудь мужу из ревности.