Корм для рыб на «Тосненском комбикормовом заводе» начнут производить быстрее и экономнее благодаря бережливым технологиям.

«Тосненский комбикормовый завод» поучаствовал в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках проекта на одном из его участков опробуют бережливые технологии. Об этом сообщается на сайте правительства Ленинградской области.

Так, технологии применят на линии по производству кормов для аквакультуры. Это позволит ускорить сам процесс производства корма для рыб и сделать его менее затратным. В дальнейшем такие технологии распространят на все участки завода.