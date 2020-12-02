Фото: москвичка загадочно покончила с собой в отеле «Елагин» в Петербурге

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, в Санкт-Петербурге в номере отеля «Елагин» обнаружили тело 52-летней москвички Виктории Л.

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Основная версия произошедшего – самоубийство. Женщина могла повеситься на поясе от дубленки, привязанном к бра. Рядом стоял бокал вина. Записки не было.

Перед этим москвичка оставила автомобиль на пустыре, ключи от него положила под заднее колесо. А персонал отеля предупредила, что останется еще на день. Обстоятельства происшествия уточняются.