Половина жителей Петербурга сделали прививку от гриппа

В Петербурге 50 % населения уже привиты от опасного заболевания. Об этом заявили в комитете по здравоохранению.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи отметила, что к началу декабря около 3 млн жителей столицы сделали прививки от гриппа и ОРВИ. В прошлом году это число было на 200 тысяч человек меньше.

По мнению чиновницы, население стало более сознательным в вопросах вакцинации на фоне распространения коронавируса. Массовая вакцинация граждан пройдет до середины декабря. К этому времени около 60 процентов жителей уже будут с прививками.