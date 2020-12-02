Городская больница № 20 уже сутки не может нормально функционировать. Из-за недавнего прорыва труб, тепло в учреждение не поступает.

Напомним, что 1 декабря на Московском проспекте произошла авария на теплотрассе. Впоследствии, 140 домов остались без отопления.

Аварийные службы обещали устранить проблему к утру 2 декабря, однако сроки сдвинулись. АО «Теплосеть» отправило на место поломки 7 бригад численностью 41 человек и 14 специальных машин.

В пресс-службе организации заявили, что в итоге пришлось заменить почти 32 метра коммуникаций. На данный момент завершены сварочные работы и начато заполнение труб горячей водой.

Запуск трубопровода планируется начать 2 декабря в 21:00.