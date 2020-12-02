Баскетбольный матч между «Зенитом» и «Фенербахче» пройдет со зрителями

Баскетбольная игра в рамках 12-го тура Евролиги пройдет с болельщиками. Фанатов впустят на мероприятие благодаря предварительной договоренности с Роспотребнадзором.

Встреча команд пройдет 3 декабря на «Сибур Арене». «Зенит» попросил своих верных болельщиков сознательно относиться к мерам безопасности, иначе – спортивные арены будут дальше пустовать без зрителей.

В Северной столице на данный момент массовые мероприятия проходят без посетителей из-за пандемии коронавируса. Исключение составляют только те события, которые заранее согласованы с надзорными органами.