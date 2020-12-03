Осужденный за грабеж житель Выборга убежал от конвоя из больницы

Автор: Сергей Агутин
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Заочно осужденный за вымогательство и грабеж 66-летний житель Выборга Александр Герасимов 2 декабря бежал из палаты Елизаветинской больницы. 

Герасимова госпитализировали в больницу из здания Московского райсуда. Ему стало плохо при оглашении приговора.

Розыск затруднило отсутствие фотографии. Побег произошел поздно вечером, и у сотрудников полиции не было фотографии осужденного.

В паспортном столе закончился рабочий день, и предоставить фото было некому. Отдел ФСИН, курировавший находящегося под домашним арестом Герасимова, тоже пока не предоставил основу для ориентировки.

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03.12.2020 50
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