В 2021 году в Вырице начнется реконструкция поликлиники

Планируется, что все ремонтные работы будут завершены в 2023 году.

В следующем 2021 году запланирован ремонт одноэтажной пристройки для размещения подстанции скорой медицинской помощи и педиатрического отделения, а также части третьего этажа поликлиники. После рабочие приступят монтажу инженерных сетей, ремонту кровли и фасада, благоустройству территории. В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» также будет обновлено медицинское оборудование.

Ранее мы рассказывали, что в Южном микрорайоне Выборга построят новую поликлинику.