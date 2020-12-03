На рождество петербуржцы смогут посетить Прагу, Париж и Берлин

Росавиация проводит переговоры с представителями стран Европы для возобновления авиасообщения.
Информация появилась у портала «Телеканал.78». Авиакомпания «Россия» уже в декабре готова запустить рейсы во Францию, Чехию и Германию. Осталось дождаться ответа от зарубежных коллег.
«Перевозчик ведёт переговоры с авиационными властями о возможности начать полёты из Санкт-Петербурга в предновогодний период с 24 декабря в Прагу, Берлин, Мюнхен, Париж и ряд стран Азии, куда авиакомпания летала ранее. Статус этих рейсов — грузопассажирский, на которых сохранятся все эпидемиологические ограничения стран, куда планируется выполнение рейсов», — рассказал источник «Телеканал.78».