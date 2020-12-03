На рождество петербуржцы смогут посетить Прагу, Париж и Берлин

Росавиация проводит переговоры с представителями стран Европы для возобновления авиасообщения.

Информация появилась у портала «Телеканал.78». Авиакомпания «Россия» уже в декабре готова запустить рейсы во Францию, Чехию и Германию. Осталось дождаться ответа от зарубежных коллег.