Депутат Госдумы Сергей Боярский подверг критике введение серьезных предпраздничных ограничений в городе.

Он отметил, что закрывать места проведения досуга жителей в такую пору неприемлемо. Боярский призвал власти поддержать малый бизнес, поскольку он может не выдержать новых мер по противодействию коронавирусу.

«Я по-прежнему сомневаюсь в эффективности новых ограничений. Одно лечим, другое калечим, если выражаться простым языком. Это все – рабочие места, семьи, судьбы. Это кровеносная система экономики города. Специалистам, конечно же, виднее, но у меня один вопрос: а можно по-человечески к людям обратиться с разъяснениями? Чтобы поняли и поддержали, объединились, а не озлобились в очередной раз», — написал Сергей Боярский.