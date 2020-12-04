Периметры безопасности создадут во время матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге

Периметры безопасности будут созданы во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«Во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу на Крестовском острове будут созданы периметры безопасности», — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, проход на прилегающую к стадиону «Газпром Арена» территорию будет осуществляться по пропускам.

«Попасть внутрь периметра безопасности смогут болельщики с билетами, а также граждане, которые живут или работают на закрытой территории. На подъездах к стадиону будет организовано семь пунктов контроля. В расположение действующих пунктов пропуска внесены небольшие корректировки», — сказано в сообщении.

В частности, отмечает пресс-служба, пункт пропуска около Гребного канала перенесут на пересечение Вязовой улицы и Морского проспекта.

«Полностью режим работы периметров безопасности будет определён после решения УЕФА о допуске на матчи зрителей. Ожидается, что такое решение будет принято не раньше марта следующего года», — говорится в сообщении.

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