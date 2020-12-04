Автомобиль насмерть сбил пенсионерку во Всеволожском районе

В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте.
По информации пресс-службы УГИБДД по Ленобласти, авария произошла 18:25 на автодороге «Мяглово-Кола» во Всеволожском районе. Водитель легкового автомобиля сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе.
В результате ДТП женщина погибла на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.
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По факту ДТП будет проведена проверка.