Блогер Глазков снял новый репортаж про дикого гуся, оставшегося зимовать в саду Ивана Фомина 

В Выборгском районе Петербурга, в саду Ивана Фомина, поселился дикий гусь. Об этом рассказал автор блога «Каждой твари по паре», биолог Павел Глазков.

По непонятным причинам белощекая казарка отстала от своей стаи и осталась зимовать в Петербурге, что, конечно, нетипично, поскольку Северная столица – это транзитный город для таких птиц.

“Удивительно, что дикая птица совершенно не боится людей! Она, видимо, никогда не видела человека и не понимает, что человек может представлять для нее опасность”, — пишет биолог.

В последнее время белощекая казарка все чаще встречается в Петербурге во время миграций, а в Ленобласти — успешно гнездится на островах Финского и Выборгского заливов.