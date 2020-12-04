130 лет: Всеволожская больница празднует юбилей

Всеволожская клиническая межрайонная больница обслуживает 90 населенных пунктов и 200 тысяч ленинградцев. В больнице работает 2600 человек!

Штат больнице сегодня насчитывает более 700 врачей, более 900 — средний медицинский персонал. Автомобили гаража больницы за сутки «наматывают» более 6000 км. Амбулаторно-поликлиническая сеть больницы насчитывает четыре поликлиники, 9 амбулаторий и 7 ФАПов. В день все они принимают до 7000 пациентов.

«В больнице оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по направлениям — офтальмология, челюстно-лицевая хирургия, нейрохирургия, сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, неонатология, акушерство и родовспоможение, работают первичные сосудистые отделения кардиологии и неврологии, травмоцентр», — отметили в правительстве Ленобласти.

Стоит отметить, что первое в Ленобласти стационарное приемное отделение скорой медицинской помощи принимает до 200 пациентов в острых и неотложных состояниях в сутки, в том числе пациентов доставляют в больницу на вертолетах. В 1978 году здесь открылся Всеволожский роддом, за эти годы в нем родилось более 120 тысяч детей. Специализация роддома — выхаживание маловесных (от 500 г) новорожденных.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в 2020 году в больницы, поликлиники, ФАПы и амбулатории региона установили более 4200 компьютеров и ноутбуков, подключенных к медицинским информационным системам, а также более 2000 принтеров, 30 серверов. Это позволит в 2021 году внедрить электронные медицинские карты во всех учреждениях здравоохранения Ленобласти.

После получения врачами защищенного доступа к медицинским информационным системам и завершения пилотной эксплуатации систем, будет доступен целый ряд удобных цифровых сервисов. Врачи смогут во время приема вести электронные медкарты, получать результаты лабораторных исследований пациента онлайн, регулировать электронную очередь и взаимодействовать со специалистами районной и областной больниц.Сейчас такая возможность есть у 10 тысяч врачей Ленинградской области (60%), а обмениваться результатами лабораторных и инструментальных исследований могут 22 медорганизации из 38.

Все компьютеры подключены к защищенной медицинской системе, информация о диагнозах, результатах исследований и назначенном лечении вносится в электронные медкарты пациентов. Внедрение электронных медицинских карт ведется в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» нацпроекта «Здравоохранение».