В Ленобласти начались проверки магазинов пиротехники

Первые рейды по магазинам, торгующим пиротехническими изделиями, прошли в Волховском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ленобласти, инспекторы в первую очередь изучили продукцию в магазинах, торгующих пиротехникой. А также проверили наличие документации, пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения.

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В МЧС напоминают, что лучше спрашивать сертификат соответствия при покупке пиротехники, а также читать инструкцию, которая должна быть на русском языке. В лучшем случае контрафактные фейерверки не сработают, в худшем — станут причиной серьезных травм.