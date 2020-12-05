В Ленобласти начались проверки магазинов пиротехники

Первые рейды по магазинам, торгующим пиротехническими изделиями, прошли в Волховском районе.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ленобласти, инспекторы в первую очередь изучили продукцию в магазинах, торгующих пиротехникой. А также проверили наличие документации, пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения.
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26.11.2020 285
В МЧС напоминают, что лучше спрашивать сертификат соответствия при покупке пиротехники, а также читать инструкцию, которая должна быть на русском языке. В лучшем случае контрафактные фейерверки не сработают, в худшем — станут причиной серьезных травм.