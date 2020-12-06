Открытой репетицией решил отметить свое 11-летие «Таврический» оркестр Ленобласти

Ленинградский областной симфонический оркестр отпраздновал день рождения 5 декабря в онлайн-формате.

Свой одиннадцатый день рождения отметил Ленинградский областной симфонический оркестр, в субботу 5 декабря.

Отмечается, что на празднование были приглашены все желающие. Отметить знаковое событие музыканты решили открытой репетицией во Дворце искусств в онлайн-формате.

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