В ночь на 9 декабря в Санкт-Петербурге вновь разведут мосты

В Санкт-Петербурге в ночь на среду продолжатся технологические разводки мостов через Неву.

По информации пресс-службы СПб ГБУ «Мостотрест», в ночь на 9 декабря планируется разводка мостов по Неве и Большой Неве по графику навигации 2020 года и Тучкова моста с 2:00 до 4:55.

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Ранее сообщалось, что мост через реку Славянку начнут ремонтировать не ранее 2023 года. Отмечается, что будет отремонтирован как сам мост длиной 139,6 метра, так и подходы к нему — в частности, тротуар расширят до трёх метров.