МТС запустила 5G-ready сеть на «синей» ветке петербургского метро

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске 5G—ready сети в перегонах одной из самых загруженных веток петербургского метрополитена – Московско-Петроградской («синей») линии.
Стабильная голосовая связь и мобильный интернет со средней скоростью до 100 Мбит/сек доступны на протяжении Московско-Петроградской линии от станции «Парнас» до станции «Купчино». Новая сеть построена таким образом, что при массовом внедрении стандарта 5G МТС оперативно развернет сеть нового поколения на территории метро.
Теперь петербуржцы могут во время движения поезда проверять электронную почту и социальные сети, переписываться в мессенджерах, играть в онлайн игры и смотреть любимые фильмы и сериалы в высоком разрешении. Абоненты МТС могут воспользоваться технологией VoLTE, которая позволяет предоставлять голосовые услуги в сети 4G и не прерывать интернет-сессию во время совершения голосового вызова.
Сеть МТС развернута в вестибюлях, эскалаторах и платформах станций подземки. Планируется, что связь МТС в большинстве тоннелей Петербургского метрополитена появится в течение года.