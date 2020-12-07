МТС запустила 5G-ready сеть на «синей» ветке петербургского метро

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске 5G—ready сети в перегонах одной из самых загруженных веток петербургского метрополитена – Московско-Петроградской («синей») линии.

Стабильная голосовая связь и мобильный интернет со средней скоростью до 100 Мбит/сек доступны на протяжении Московско-Петроградской линии от станции «Парнас» до станции «Купчино». Новая сеть построена таким образом, что при массовом внедрении стандарта 5G МТС оперативно развернет сеть нового поколения на территории метро.

Теперь петербуржцы могут во время движения поезда проверять электронную почту и социальные сети, переписываться в мессенджерах, играть в онлайн игры и смотреть любимые фильмы и сериалы в высоком разрешении. Абоненты МТС могут воспользоваться технологией VoLTE, которая позволяет предоставлять голосовые услуги в сети 4G и не прерывать интернет-сессию во время совершения голосового вызова.

«Появление в метро самой современной в России сети связи – это большой шаг в развитии наших программ по созданию «умного города». Вместе с компаниями, которые идут в ногу со временем или опережают его, мы делаем Петербург цифровой столицей России. Наши жители могут стать первыми пользователями стремительно развивающихся технологий. В первую очередь, почти 2,5 миллиона петербуржцев, которые ежедневно пользуются метрополитеном», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня петербуржцы много времени проводят онлайн: кинотеатры и видеоплатформы стали самыми популярными интернет-сервисами у горожан. Теперь пассажиры могут продолжать просмотр любимого сериала или прослушивание понравившихся композиций, не прерываясь. Вдобавок, мы уже начали строительство сети в перегонах Лахтинско-Правобережной “оранжевой” линии подземки и планируем, что связь на ней будет доступна для абонентов в первой половине следующего года», — комментирует директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павел Коротин.

Сеть МТС развернута в вестибюлях, эскалаторах и платформах станций подземки. Планируется, что связь МТС в большинстве тоннелей Петербургского метрополитена появится в течение года.