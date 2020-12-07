Прения сторон по делу историка Соколова, обвиняемого в убийстве, назначены на 14 декабря

Прения сторон в суде, на которых прокурор запросит наказание историку Олегу Соколову по делу об убийстве аспирантки, назначены на 14 декабря, следует из онлайн-трансляции заседания Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.

«Отложить заседание на 14 декабря, стороны, готовьтесь к прениям и последнему слову», — объявила судья Юлия Максименко.

Также суд продлил срок содержания под стражей Соколову до 23 марта.

Громкое преступление произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обреза, а после решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9-го числа историка спасли из воды реки Мойки, куда он попытался выкинуть останки Ещенко, а затем сам соскользнул в воду.

Вам будет интересно Защита историка Соколова подала иск к Первому каналу из-за передачи с Собчак Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и признавшего свою вину, подала иск к Первому каналу... 17.11.2020 205

Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела.