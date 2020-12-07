В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга собираются разрешить утреннюю продажу спиртного в новогодние праздники, чтобы избежать очередей.

Ограничения на продажу спиртного в Санкт-Петербурге рискуют обернуться большими очередями на новогодних праздниках. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга нашли способ решения этой проблемы, пишут «Невские Новости».

Так, депутат Законодательного Собрания Петербурга Алексей Цивилев отметил, что разрешать круглосуточную продажу алкоголя в разгар пандемии было бы опрометчивым шагом, но можно пойти на полумеры — например, добавить еще один час ночью, а утром разрешить продажу с 08:00.