Бары и рестораны Петербурга не хотят закрываться на новогодние праздники

Предприятия ресторанной сферы Петербурга объединились против ограничений, которым они должны следовать в канун Нового года.

Предприниматели создали «Карту сопротивления». На ней указано, какие кафе и рестораны не будут закрываться во время массовых гуляний.

Карта расположена на главном сайте, созданном предпринимателями. На нем же представители ресторанного бизнеса выразили свою позицию городским властям. По их словам, если они будут придерживаться правил, сфера придет в упадок – более 5 000 кафе и ресторанов закроется, а 100 000 людей останется без работы.