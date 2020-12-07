Рената Литвинова заболела коронавирусом

Актриса Рената Литвинова в своем Инстаграме заявила, что заразилась коронавирусной инфекцией.

«Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой — как важно беречь друг друга — я тут же заболела ковидом и теперь боюсь ещё больше за всех наших возрастных любимых — за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», — написала актриса в соцсети.

К своему посту про болезнь, Рената Литвинова прикрепила трейлер передачи «Мы собрались, чтобы сказать вам…», в котором знаменитые люди делятся мыслями о коронавирусе и том, как надо беречь друг друга.